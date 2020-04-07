В Италии продолжают умирать люди, но уже меньше

Число умерших вследствие заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 604 человека, снизившись незначительно по сравнению с понедельником. Такие данные содержатся в распространенной во вторник сводке Департамента гражданской защиты.

Количество новых случаев инфицирования уменьшилось до 880 человек (при среднем показателе последних дней выше 2 тыс.). Число вылечившихся достигло 24 392 — на 1 555 больше, чем накануне.

Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая выздоровевших и умерших, составило 135 586 человек. Накануне сообщалось о 132 547 случаях.