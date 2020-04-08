Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на среду, 8 апреля 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек - до 27,0996 грн за доллар против 27,2365 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,567 грн за евро против 29,3827 грн за евро накануне.