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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к полутора миллионам

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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к полутора миллионам

По состоянию на 8:00 в мире насчитывалось 1 млн 412 тыс. 620 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 81 тыс. 566 человек, поправились более 290 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 67 тыс. 210 человек, скончавшихся — на 7 тыс. 252.

Газета ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией, в мире больны 1 млн 430 тыс. 453 человека, число летальных исходов составляет 82 тыс. 133.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения — Соединенные Штаты, где зафиксировано 398 тыс. 185 инфицированных и 12 тыс. 844 смертельных случая, сообщила South China Morning Post.

В Канаде подтверждено 17 тыс. 897 случаев заражения и 380 смертей, в Бразилии — 13 тыс. 716 больных и 667 смертельных случаев.

В Европе по числу заболевших на первом месте остается Испания, где выявлено 140 тыс. 511 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 13 тыс. 897 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 17 тыс. 217 человек при 135 тыс. 586 больных.

В Германии зафиксировано 101 тыс. 806 случаев заболевания (скончались 1 тыс. 607), во Франции — 98 тыс. 959 (8 тыс. 911), в Великобритании — 55 тыс. 940 (6 тыс. 171), в Турции — 34 тыс. 109 (725), в Швейцарии — 22 тыс. 253 (821), в Бельгии — 22 тыс. 194 (2 тыс. 035), в Нидерландах — 19 тыс. 709 (2 тыс. 108), в Австрии — 12 тыс. 616 (243), в Португалии — 12 тыс. 442 (345).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 62 новых случаев заражения коронавирусом, 59 — у людей, прибывших из-за рубежа, три — внутри страны (в провинциях Шаньдун — два, Гуандун — один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Во вторник в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались два человека: один в — провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один — в Шанхае.

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С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 333 человека, зарегистрировано 81 тыс. 802 случая заболевания, из них 1 тыс. 042 — ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 62 тыс. 579 больных и 3 тыс. 872 скончавшихся, в Южной Корее — 10 тыс. 384 инфицированный и 200 летальных исхода.

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