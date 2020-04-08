Украина с начала карантина потратила почти миллиард на борьбу вирусом

Государственные структуры с 20 марта по 4 апреля закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн», — говорится в сообщении.

Так, государственные заказчики в этот период больше всего закупали: медицинское оборудование (190,15 млн грн); медицинские материалы, в том числе перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы и т. п (147,12 млн грн); оборудование для анестезии и реанимации, в частности кислородные концентраторы и другое (116,04 млн. грн.).

На эти три категории товаров приходится почти половина от общей суммы «антивирусных» закупок.

Как сообщалось, 29 марта правительство упростило процедуру осуществления «антивирусных» закупок. Теперь такие тендеры можно проводить в течение 1 дня. Кроме того, расширен перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре.