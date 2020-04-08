В Украину за сутки вернулись еще почти 5000 человек

За прошедшие сутки пограничники осуществили 9600 пропускных операций. В том числе на въезд в Украину 7 апреля оформлено более 4800 наших соотечественников.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Кроме того, вчера Украину покинули 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 5,8 тыс. человек, направлявшихся в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

За прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 7 нарушителей правил карантина.

Четверо нарушителей обнаружили в пункте пропуска «Краковец». Причем некоторые из них находился всего 1 сутки на самоизоляции. О выявленных правонарушениях сообщено сотрудникам полиции.