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Министры финансов стран ЕС не договорились о плане помощи экономике на €500 млрд

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Министры финансов стран ЕС не договорились о плане помощи экономике на €500 млрд

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) после 16 часов переговоров в ходе ночной видеоконференции не достигла соглашения о создании плана восстановления экономики ЕС после пандемии на €500 млрд, новая видеоконференция по этой теме пройдет в четверг, 9 апреля. Об этом заявил по итогам переговоров председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

«После 16 часов дискуссии мы подошли вплотную к соглашению, но пока не достигли его. Я приостановил заседание Еврогруппы до четверга, — написал он в Twitter. — Моя цель остается прежней: создание надежной подушки безопасности для ЕС в ответ на кризис коронавируса. Для защиты рабочих мест, предприятий и государств мы должны утвердить значительный план восстановления экономики».

В свою очередь, пресс-служба Еврокомиссии уже официально отменила запланированный на 10:00 видеобрифинг Сентену, где должны были быть подведены итоги ночных переговоров.

Перед началом видеоконференции во вторник Сентену распространил видеообращение, в котором пообещал, что Еврогруппа примет крупнейшей в своей истории программы помощи суммарным объемом в €540 млрд для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Данная программа должна объединить предложенные ранее различными институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества.

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Он подчеркнул, что в этот пакет войдут уже объявленные ранее меры. Во-первых, программа Еврокомиссии объемом 100 млрд евро для финансирования схем по защите рабочих мест. Во-вторых, программа Европейского инвестиционного банка объемом €200 млрд для поддержки бизнеса, особенно малых и средних предприятий. В-третьих, программа поддержки наиболее уязвимых государств через Европейский стабилизационный механизм объемом до €240 млрд.

Согласно последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в середине марта, прогнозировавшийся в ЕС на 2020 год экономический рост в 1,4% сменится в результате пандемии спадом как минимум в 1%. С тех пор официальных оценок объемов спада не было, однако, по данным источников, Еврокомиссия уже изучает возможные действия, если реализуется сценарий со спадом в 2,5% ВВП.

ЕС, коронавирус
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