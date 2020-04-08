Продавцы люксовых товаров потеряют в этом году €105 млрд

Из-за пандемии коронавируса потери продавцов люксовых товаров составят в этом году около €105 млрд, предупреждает Boston Consalting Group. Число товаров, которые не найдут покупателя, оценивается в 105 млн единиц

Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года. Согласно новым оценкам, рынок потеряет около €105 млрд и вернется на уровень 2011 года, когда его объем равнялся €250 млрд, следует из отчета аналитиков Boston Consulting Group, подготовленного в партнерстве с Altagamma и AB Bernstein.

Boston Consulting Group пересмотрела прогноз, вновь опросив руководителей и финансовых директоров компаний индустрии роскоши в марте 2020 года. Ранее консенсус-прогноз предполагал потери продаж на €70—90 млрд.

Сегмент персональных люксовых товаров (включает одежду, сумки, обувь, часы и украшения) по итогам 2019 года оценивался в €350 млрд. В 2020 году продажи в этом сегменте снизятся примерно до €245 млрд, констатирует Boston Consulting Group.

В феврале опрошенные игроки индустрии оценивали снижение продаж по итогам 2020 года в среднем на 10%. Теперь вероятный сценарий предусматривает падение на 30%.

Почти половина опрошенных полагает, что последствия коронавируса будут оказывать негативное влияние в течение 6–12 месяцев, хотя ранее столь пессимистичный взгляд был только у трети участников рынка.

Около 105 млн единиц премиальных товаров, согласно прогнозам компаний, не будет продано. Ранее они оценивали только невостребованный люкс, произведенный для китайского рынка, — 10–15 млн единиц.