Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 8,6 тысяч

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человека в 81 регионе.

На данный момент выздоровели 580 человек, 63 человека умерли, сообщили журналистам в среду в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 8672 (+15,7%) случаев коронавирусной инфекции в 81 регионах. За сутки выписаны с выздоровлением 86 человек. Выздоровевших за весь период — 580. За сутки умерли пять пациентов. За весь период по России — 63», — говорится в сообщении штаба.

Согласно данным штаба, число зараженных в Москве выросло на 660, до 5 841. Также заболевшие зафиксированы в еще 55 регионах РФ.