В Германии ждут крупнейшее за 50 лет квартальное падение ВВП

ВВП Германии во втором квартале текущего года может упасть на 9,8%, это будет сильнейшее квартальное падение со времени начала подсчета этого показателя в 1970 году, прогнозируют эксперты ведущих немецких исследовательских центров.
«Пандемия коронавируса вызовет тяжелую рецессию в Германии. Экономическое производство в текущем году снизится на 4,2%», — говорится в докладе институтов Ifo, DIW, IfW, IWH и RWI.
«Уже в первом квартале 2020 году ВВП, предположительно, снизился на 1,9%. Во втором квартале вследствие карантина он упадет на 9,8%. Это сильнейшее падение с момента начала квартальных подсчетов в 1970 году в Германии и вдвое больше, чем падение во время финансового кризиса в первом квартале 2009 года», — отмечают экономисты.
В 2021 году экономисты ожидают восстановления и роста на 5,8%.
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