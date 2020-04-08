Украина в марте покупала газ по 153 доллара за тыс. кубометров

Украинские предприятия в марте 2020 года импортировали газ по средней цене $153,65 (4 тыс. 163,74 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 8,8% ниже цены февраля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $168,49 (4 тыс. 129,46 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.