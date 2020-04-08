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Среди заболевших коронавирусом 33 в критическом состоянии

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Среди заболевших коронавирусом 33 в критическом состоянии

В учреждениях здравоохранения Украины по состоянию на 8 апреля находится 757 человек с коронавирусной болезнью (в т.ч. 37 детей), 33 из них в критическом состоянии, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

По его словам, 824 человека находится на амбулаторном лечении.

За предыдущие сутки зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе 20 случаев среди детей, есть также случаи среди медицинских работников.

Показатель летальности в Украине составляет 3,1%. За предыдущие сутки скончалось семь человек, четверо из них в Ивано-Франковской области. Четверо умерших в возрасте старше 60 лет, трое — от 35 до 58 лет. Более 50% больных в возрасте старше 50 лет.

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Замминистра также отметил, что чаще всего госпитализируют больных с COVID-19 на третий-седьмой день с момента появления симптомов.

По сравнению с данными на 7 апреля, количество госпитализированных увеличилось на 66 человек, количество больных в критическом состоянии — на три.

коронавирус
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