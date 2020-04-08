СМИ сообщают об улучшении состояния британского премьера

Температура у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был госпитализирован по причине ухудшения состояния на фоне коронавирусной инфекции, снизилась. Об этом в среду сообщила газета Daily Mail.
По ее сведениям, снижение температуры у 55-летнего главы британского правительства, который все еще находится в отделении интенсивной терапии в больнице святого Томаса, можно считать позитивным знаком. В то же время издание отмечает, что Джонсон в лучшем случае сможет вновь приступить к своим обязанностям лишь через несколько недель.
Коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу святого Томаса для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. В понедельник вечером премьер был переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.
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