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Берем и погашаем онлайн займы без звонков на Incredit

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Если у вас возникли финансовые проблемы, и вы хотите решить их, не проводя телефонных бесед с сотрудником кредитной компании, обратите внимание на лучшие микрокредиты без звонков от Incredit. На сайте вы сможете найти лицензированную МФО, предоставляющую деньги взаймы без телефонного собеседования.

Перед подачей заявки, прочитайте нашу статью. Вы узнаете не только как взять, но и как возвратить долг кредитору без навязчивых звонков и СМС.   

Как снизить вероятность звонка от МФО в несколько раз?

Оформить быстрый кредит без прозвона достаточно просто. Перейдите на независимый информационный портал Incredit прямо сейчас, кликните на раздел «Без Звонка» и выбирайте компанию, с учетом:

  • Процентной ставки. Микрозаймы, предоставляемые без звонков, также как и все остальные, могут быть бесплатными. Средняя процентная ставка по Украине составляет 1,6-2% в сутки;

  • Доступного лимита. Если МФО выдает кредиты на сумму до 10-15 тыс. гривен, в первый раз получить от нее можно не более 3-5 тыс. гривен. Лимиты для новичков урезает, а затем пошагово увеличивает 95% микрофинансовых компаний;

  • Условий погашения долга. Стандартный срок микрокредитования – 1-30 дней. Закрыть займ досрочно можно в любой лицензированной МФО. Поэтому рекомендуем обратить внимание на другие факторы: наличие/отсутствие грейс-периода, возможность пролонгации.  

Позвонить вам, работодателю или контактам из заполненной вами анкеты может даже та МФО, которая обычно выдает деньги в долг без телефонной беседы. Следуйте нашим рекомендациям, и вы не столкнетесь с необходимостью общения с кредитным экспертом.

Только зная, по каким причинам МФО начинают связываться с потенциальными и реальными клиентами, их руководителями и контактными лицами, навязчивых звонков можно избежать.

Итак, в процессе оформления микрокредита сотрудники компаний (в соответствии с украинским законодательством) могут звонить:

  • Кандидату на быструю ссуду. Прозванивать МФО могут всех потенциальных заемщиков или только тех, которые вызывают у них подозрения или указали в анкете некорректную/неполную/недостоверную информацию. Хотите взять кредит без звонков, выбирайте фирму на сайте Incredit и заполняйте анкету без спешки, внося в форму правильные и подробные данные;

  • Родственникам и друзьям, указанным в качестве контактных лиц в анкете на микрокредит. Операторы МФО могут звонить для проверки или уточнения полученной от претендента на займ информации – о месте трудоустройства, о возрасте, семейном положении и т.д.

  • Работодателю. Сотрудники кредитной компании уточняют, действительно ли податель заявки работает в фирме, какой стаж он имеет и на какой должности числится. Иными словами, проверяется и сам факт трудоустройства, и корректность заявленной в анкете информации. Любой обман приводит к отклонению запроса.  

Представитель микрофинансовой организации может связаться с работодателем и/или контактными лицами заемщика также после оформления кредита. Но только если он не может дозвониться до самого должника. В таком случае специалист МФО должен передать третьему лицу, чтобы клиент как можно быстрее вышел на связь с кредитором. Раскрывать причины требующегося звонка, не говоря уже о сроках или, например, сумме ссуды или задолженности, категорически запрещено. Обратное будет являться прямым нарушением законодательства Украины (подать жалобу можно в правоохранительные органы или Нацкомфинуслуг).

Защитите свои права с помощью закона   

Микрофинансовые компании имеют полное право звонить неплательщику с требованием возврата кредита. Помимо того, они могут продавать его неоплачиваемый долг коллекторам. Но только если возможность такой продажи оговаривается в кредитном соглашении.

МФО продают просроченные задолженности клиентов в коллекторские агентства «за копейки». Поэтому на первых этапах всегда стараются добиться выплаты займов собственными силами.

Звонок коллектора

Заемщикам о правах МФО по требованиям выплаты долга  необходимо знать следующее:

  • Представители кредитора могут звонить должнику максимум один раз в день;

  • Количество СМС или электронных посланий на э-мейл с просьбой погасить просроченный займ – два уведомления;

  • Личные встречи также допускаются – но совершен может быть не более чем один визит за неделю.

Связываться с неплательщиком любым указанным или иным образом сотрудник МФО может в период с 08.00 часов утра до 22.00 часов вечера в будни, и с 09.00 часов утра до 20.00 часов вечера в праздники и субботу-воскресенье.

Предупреждения для нарушителей финансовой дисциплины

В зависимости от собственной политики, МФО могут начать звонить и отправлять СМС сообщения с напоминанием о необходимости вернуть долг за два-три дня до даты оплаты по договору. Отметим, что такая практика в отношении внесения ежемесячных платежей есть и у украинских банков.  

Далее, если кредитор видит, что образовалась просрочка и должник не заказывает пролонгацию (не выплачивает проценты по займу и не продлевает срок микрокредитования), он применяет санкции по договору. Чаще всего речь идет о начислении ежедневной пени в 3-4% от суммы задолженности. Может налагаться и штраф.    

На следующем этапе с неплательщиком начинают работать сотрудники собственного подразделения МФО по взысканию проблемных долгов. Если необходимого результата добиться не удается, дело передается коллекторам. Именно последние звонят неблагонадежным заемщикам, их работодателям и контактным лицам. В отличие от дорожащих своей репутацией и Лицензией на право работы МФО, коллекторские агентства действуют действительно жестко и не всегда в рамках закона.

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