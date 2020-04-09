Войти
Внеочередное заседание Рады может состояться 13 апреля
парламент
Внеочередное заседание Рады может состояться 13 апреля
Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ
решение
Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украине сегодня практически летняя погода

517
В Украине сегодня практически летняя погода

В Украине в четверг, 9 апреля, переменная облачность, без осадков. Температура днем 15-20° тепла, на западе страны — до 23° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 9 апреля переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью — 1-6° тепла, в Украине на поверхности почвы (в Карпатах местами и в воздухе) заморозки 0-5°, днем 15 −20° тепла, на западе страны до 23°, на Левобережье 12-17°, в горных районах 10-15° тепла», — сказано в сообщении.

Кроме того, как предупредили в Гидрометцентре, 9 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

10-11 апреля в Украине переменная облачность. 10 апреля ночью в западных и северных, днем — в северных, центральных и восточных областях — местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге и востоке страны 14-19°.

11 апреля без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью небольшой дождь. Температура ночью в восточных областях и на побережье морей 4-8° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем в Украине 9-14° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

12 апреля в Украине будет без осадков; ночью сильные заморозки 0-5°, лишь в большинстве южных областей и в Закарпатье 1-6° тепла, температура днем 9-14° тепла, в юго-западной части до 17°, на северо-востоке 6-11°. 13 апреля — без осадков, днем в западных, Житомирской областях небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью 1-6° тепла, на Закарпатье до 8°, днем 12-18°, на западе до 20°; в восточной части ночью сильные заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла.

В столичном регионе 9 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 17-19° тепла; по области — ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 15-20° тепла.

Читайте также: В Италии ситуация с коронавирусом продолжает улучшаться

В Киеве 10-11 апреля переменная облачность. 10 апреля местами небольшой дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°. 11 апреля без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

12-13 апреля в Киеве без осадков. 12 апреля ночью сильные заморозки 0-5°, температура днем 9-14° тепла; 13 апреля ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 апреля 2020
Среда, 8 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер
государственный секретарь США (1973 - 1977)

Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Мы перешли от Битвы на Арденнах к миру, где растет уровень благосостояния и человеческого достоинства. Мы живем в эпохальный период. Историческая задача для руководителей стран - урегулировать кризис и одновременно построить будущее. Отказ может поджечь мир. Неудача может привести к мировой катастрофе.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Как не поддаваться панике

Паника любит компанию. Тем не менее есть практичная, эффективная и рациональная альтернатива - спокойствие. Если вы находитесь в переполненном самолете, и один из пассажиров трясется от страха из-за турбулентности, паника в конце концов утихнет. Если же таких паникеров шестеро, то вполне возможно, что в конце концов паника охватит и всех других пассажиров. Чтобы распространиться, панике нужно несколько опорных точек.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016