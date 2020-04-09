В Украине сегодня практически летняя погода

В Украине в четверг, 9 апреля, переменная облачность, без осадков. Температура днем 15-20° тепла, на западе страны — до 23° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 9 апреля переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью — 1-6° тепла, в Украине на поверхности почвы (в Карпатах местами и в воздухе) заморозки 0-5°, днем 15 −20° тепла, на западе страны до 23°, на Левобережье 12-17°, в горных районах 10-15° тепла», — сказано в сообщении.

Кроме того, как предупредили в Гидрометцентре, 9 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

10-11 апреля в Украине переменная облачность. 10 апреля ночью в западных и северных, днем — в северных, центральных и восточных областях — местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге и востоке страны 14-19°.

11 апреля без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью небольшой дождь. Температура ночью в восточных областях и на побережье морей 4-8° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем в Украине 9-14° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

12 апреля в Украине будет без осадков; ночью сильные заморозки 0-5°, лишь в большинстве южных областей и в Закарпатье 1-6° тепла, температура днем 9-14° тепла, в юго-западной части до 17°, на северо-востоке 6-11°. 13 апреля — без осадков, днем в западных, Житомирской областях небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью 1-6° тепла, на Закарпатье до 8°, днем 12-18°, на западе до 20°; в восточной части ночью сильные заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла.

В столичном регионе 9 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 17-19° тепла; по области — ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 15-20° тепла.

В Киеве 10-11 апреля переменная облачность. 10 апреля местами небольшой дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°. 11 апреля без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

12-13 апреля в Киеве без осадков. 12 апреля ночью сильные заморозки 0-5°, температура днем 9-14° тепла; 13 апреля ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.