В России провели уже более миллиона тестов на коронавирус

В России провели более миллиона тестов на выявление коронавируса, сообщила пресс-служба местного Роспотребнадзора.

«Под меднаблюдением остается 171 тысяча человек», — добавляется в релизе.

Напомним, что общее число заболевших по данным на 8 апреля составляет в РФ 8672 человека, скончались 63.