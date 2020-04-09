Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч человек

За прошедшие сутки в России официально подтверждены 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в местном оперативном штабе. Общее количество выявленных случаев заражения в стране превысило 10 тыс. человек.

За предыдущие сутки в России от COVID-19 скончалось 13 человек. Семь из них умерли в Москве.