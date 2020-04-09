Нефть Brent растет и торгуется уже выше $36 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 10,4% и достигла отметки в $36,24 за баррель, свидетельствуют данные торгов на вечер четверга.

В последний раз Brent торговалась выше $36 за баррель 13 марта текущего года.

В свою очередь нефть сорта WTI дорожает на 13% — до $28,36 за баррель.