На утро в мире уже 1,6 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 10 апреля в мире подтверждено 1 604 855 случаев коронавируса, из них 95 738 смертей от осложнений и 356 673 случая выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Wordometer.

С начала новых суток в мире зафиксировали 1 203 новых случая и 46 новых смертей.

В частности, в США зарегистрировали 321 новый случай коронавируса, в результате чего общее число заболевших по стране достигло 468 877. Также в Штатах зафиксировано 6 новых смертей (16 697 всего), 25 928 человек выздоровели.

В Испании на сегодня зафиксировано 153 222 случая, из них 15 477 летальны, 52 165 человек выздоровели.

В Италии насчитывается 143 626 случаев коронавируса, в частности 18 279 человек погибли, 28 470 — выздоровели.

В Германии и Франции на сегодня зафиксировано 118 235 и 117 749 случаев коронавируса соответственно.