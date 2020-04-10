Нацбанк немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 10 апреля 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 6 копеек - до 27,2598 грн за доллар против 27,1965 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,6382 грн за евро против 29,5762 грн за евро накануне.