Венгрия на неопределенный срок продлила режим самоизоляции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщают европейские СМИ.
«Мы продлеваем продолжительность ограничительных мер на перемещения, мы их продлеваем на неопределенный срок», — сказал Орбан.
Он отметил, что каждую неделю проводится оценка и анализ действующих мер.
Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.
В Венгрии с начала эпидемии зарегистрировано 5,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Около 100 человек скончалось. Более 240 выздоровели.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016