Пограничники сообщили о росте пассажиропотока на границах

За минувшие сутки пограничники осуществили более 11 900 пропускных операций. 9 апреля на въезд в Украину оформлено 6,3 тысячи наших соотечественников, сообщила Госпогранслужба.

Кроме того, вчера Украину покинули более 3,4 тысячи человек, из них более 1,3 тысячи иностранцев.

Отмечается, что пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,5 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительных проверок граждан врачи признаков заболевания Covid-19 не обнаружили.

За прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 25 нарушителей правил карантина. О выявленных правонарушениях сообщено сотрудникам полиции.