Пограничники сообщили о росте пассажиропотока на границах

За минувшие сутки пограничники осуществили более 11 900 пропускных операций. 9 апреля на въезд в Украину оформлено 6,3 тысячи наших соотечественников, сообщила Госпогранслужба.
Кроме того, вчера Украину покинули более 3,4 тысячи человек, из них более 1,3 тысячи иностранцев.
Отмечается, что пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,5 тыс. человек, которые направлялись в Украину.
По результатам дополнительных проверок граждан врачи признаков заболевания Covid-19 не обнаружили.
За прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 25 нарушителей правил карантина. О выявленных правонарушениях сообщено сотрудникам полиции.
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