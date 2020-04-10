В России за сутки число заразившихся коронавирусом выросло почти на 1800 человек

Выздоровело на данный момент 795 человек, 94 человека умерло, сообщили журналистам в пятницу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94», — говорится в сообщении штаба.

Новые 1 124 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 7,8 тыс. зараженных. Также зараженные зафиксированы в еще 56 регионах страны.