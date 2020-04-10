Украина просит провести саммит «нормандской четверки»

Украина работает над получением согласия других членов «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция) провести саммит. Об этом в пятницу на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Вариант проведения „нормандского саммита“ в онлайн режиме пока предметно не обсуждается, но мы работаем над тем, что в принципе нужно согласие трех стран — Российской Федерации, прежде всего, а также Франции и Германии — на проведение саммита», — отметил он.

При этом Кулеба сообщил, что формат проведения встречи «нормандской четверки» в условиях пандемии коронавируса будет определяться после решения о его дате. «Когда мы поймет дату, мы перейдем к разговору о том, в каком формате он может быть проведен», — заявил министр.

Отметим, что ранее в интервью российским СМИ заместитель министра иностранных дел РФАндрей Руденко заявил, что проведение нового «нормандского саммита» имеет смысл только после выполнения решений, принятых на встрече в Париже в декабре 2019 года. Пока же, считает он, они не реализованы, в частности, «невыполненными остаются договоренности по прекращению огня, разведению сил, разминированию, открытию новых пунктов пропуска, имплементации „формулы Штайнмайера“ и согласованию всех аспектов особого статуса Донбасса».

Предыдущий саммит нормандской «четверки» прошел в Париже 9 декабря. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после его проведения.