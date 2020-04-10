В Киеве вводят принудительный карантин в местах вспышки коронавируса

С целью предупреждения распространения коронавируса в Киеве на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Чтобы предупредить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где выявлены очаги заболевания — на предприятиях, в учреждениях. Нам необходимо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу, и мы сейчас делаем всё для этого», — подчеркнул Кличко.
Напомним, что в Киеве уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 13 выявлены за прошедшие сутки.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2 203 случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зарегистрировано 311 новых случаев.
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