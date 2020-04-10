В России остается большое число украинцев, желающих вернуться домой

В России остается большое число украинских граждан, желающих вернуться на родину из-за эпидемии коронавируса, такая же ситуация с россиянами в Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

На территории России остается большое количество украинцев, которые хотели бы вернуться на родину. Такая же ситуация касательно наших граждан на территории Украины. Интерес с обеих сторон есть, но пока о каких-то конкретных механизмах возвращения людей оттуда и отсюда говорить преждевременно, вы знаете, границы закрыты«, — сказал Руденко.

Напомним, что организованный из-за ситуации с коронавирусом специальный поезд с россиянами прибыл в конце марта в Москву из Киева, в посольстве России сообщали, что было предложено 716 билетов, все раскупили. Состав также вывез находившихся в РФ граждан Украины.

Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев. Курсировали лишь составы «Укрзализницы» и железнодорожных администраций стран СНГ. Однако в связи с COVID-19 курсирование и этих поездов было остановлено.