Разумков подписал распоряжение о созыве заседания Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в понедельник, 13 апреля, на 14:00, сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
Инициатором проведения внеочередного заседания выступил президент Украины Владимир Зеленский.
В повестке дня заседания обозначено 8 пунктов. Среди них второе чтение законопроекта «О национальной инфраструктуре геопространственных данных», проект закона «Об изменении в государственный бюджет на 2020 год», «О защите населения от инфекционных болезней относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира), внесение изменений в закон «Об Антимонопольном комитете Украины», принятие во втором чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об особенностях судебного контроля на период карантина и принятие с предложениями президента закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Последним пунктом повестки дня определено голосование 13 постановлений об отмене принятого в целом на предыдущем внеочередном заседании Верховной Рады законопроекта № 2178-10 «Об «обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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