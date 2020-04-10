Путин и Трамп пообщались по телефону

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом сотрудничество двух стран в космической сфере. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе», — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.

«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть, — говорится в сообщении. — Дональд Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран».

«Обсуждены также вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, — добавили в Кремле. — Владимир Путин и Дональд Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции».