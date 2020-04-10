Нацбанк за неделю скупил на рынке почти $300 млн

Национальный банк Украины в период с 6 по 10 февраля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями только в первые три дня, в течение которых купил $327,7 млн, продал - $44,5 млн, свидетельствуют данные на его сайте.

Согласно им, все интервенции Нацбанк провел по единому курсу.