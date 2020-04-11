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Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

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Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

Фестиваль музыки и искусств Burning Man («Горящий человек»), ежегодно проходящий в пустыне Блэк-Рок в Неваде, отменили на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«После выслушивания, обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City (город, который ежегодно строится в пустыне Блэк-Рок для проведения фестиваля. —Ред.) в 2020 году», — говорится в их заявлении.

Организаторы сообщили, что вернут деньги за билеты, но попросили пожертвовать часть или всю стоимость на поддержание проекта. Black Rock City же они теперь планируют создать в онлайне.

Burning Man, посвященный современному искусству и самовыражению, проводится ежегодно с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В этом году он должен был пройти с 30 августа по 7 сентября. В рамках фестиваля на неделю в пустыне устанавливаются произведения современного искусства, а под конец организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.

Эпидемия коронавируса ранее привела к отмене и других культурных мероприятий. После вспышки заболевания власти Италии отменили в конце февраля последние дни Венецианского карнавала. Во Франции из-за угрозы распространения COVID-2019 перенесли на неопределенный срок Каннский кинофестиваль, который должен был пройти 12 по 23 мая 2020 года. В Великобритании отменили музыкальный фестиваль в Гластонбери 24–28 июня, на который билеты купили около 135 тыс. человек. По словам организаторов, эти билеты будут действительны в следующем году.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют по числу заразившихся коронавирусом — свыше 501 тыс. человек. Жертвами заболевания стали 18 777 человек.

коронавирус, Burning Man
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