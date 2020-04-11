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В Украине зафиксировано 2511 случаев заражения коронавирусом

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В Украине зафиксировано 2511 случаев заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 151 случай;
Волынская область — 52 случая;
Днепропетровская область — 55 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 74 случая;
Закарпатская область — 60 случаев;
Запорожская область — 64 случая;
Ивано-Франковская область — 274 случая;
Кировоградская область — 106 случаев;
г. Киев — 396 случаев;
Киевская область — 149 случаев;
Львовская область — 96 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 0 случаев;
Одесская область — 51 случай;
Полтавская область — 24 случая;
Ровенская область — 103 случая;
Сумская область — 69 случаев;
Тернопольская область — 208 случаев;
Харьковская область — 8 случаев;
Херсонская область — 28 случаев;
Хмельницкая область — 18 случаев;
Черновицкая область — 409 случаев;
Черкасская область — 93 случая;
Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля в Центр поступило 1012 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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