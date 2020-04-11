В Украине зафиксировано 2511 случаев заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 151 случай;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 55 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 60 случаев;

Запорожская область — 64 случая;

Ивано-Франковская область — 274 случая;

Кировоградская область — 106 случаев;

г. Киев — 396 случаев;

Киевская область — 149 случаев;

Львовская область — 96 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 51 случай;

Полтавская область — 24 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 208 случаев;

Харьковская область — 8 случаев;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля в Центр поступило 1012 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.