В России число заразившихся коронавирусом за день выросло почти на 1700 человек

За прошедшие сутки в России обнаружено еще 1667 случаев заражения коронавирусом в 49 регионах страны, общее число инфицированных достигло 13 584 человек, сообщает местный оперативный штаб. За сутки умерли 12 пациентов с диагнозом COVID-19.
Больше всего новых заразившихся оказалось в Москве — 1030 человек.
Из 12 умерших пациентов с диагнозом «коронавирус» восемь также скончались в Москве.
Накануне, 10 апреля, в России зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом — 1786. Еще днем ранее сообщалось о 1459 новых случаях.
Россия поднялась на 17-е место по количеству выявленных случаев заболевания, обогнав Южную Корею, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По состоянию на 11 апреля в мире известно о почти 1,7 млн заразившихся, большинство из которых находятся в США — 501,6 тыс. По числу смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, они находятся на втором месте — 18 777. Лидирует по смертности от заболевания с небольшим отрывом от США Италия, в которой известно о 18 849 летальных исходах.
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