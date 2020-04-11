Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разведение сил на Донбассе осенью 2019 года помогло уменьшить обстрелы, и сейчас идет работа над согласованием новых участков для разведения сил и средств сторон.

Как сообщает в субботу пресс-служба главы государства, Зеленский, находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств № 3 «Петровское».

Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир», — подчеркнул Зеленский.

Также президенту рассказали об особенностях наблюдения за передвижением подразделений боевиков.

После Зеленский посетил одну из частей, где вручил трем военным ценные подарки в благодарность за службу.