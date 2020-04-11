В Китае рассказали, сколько там стоит лечение больного коронавирусом

Средняя величина расходов на лечение одного пациента с коронавирусом в Китае составляет 21,5 тыс. юаней (порядка $3,07 тыс.), лечение тяжелобольного — в 150 тыс. юаней (около $21,4 тыс.). Об этом в субботу сообщил представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь.
«По данным на 6 апреля, средние расходы на стационарное лечение одного человека с подтвержденным диагнозом коронавируса составили около 21,5 тыс. юаней (около $3,07 тыс.)», — приводит его слова объединенный сайт Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.
«В настоящее время расходы на лечение тяжелобольных в среднем обходится в 150 тыс. юаней (порядка $21,4 тыс.) на человека, для некоторых пациентов в критическом состоянии расходы на лечение и вовсе достигают сотен тысяч юаней, а иногда превышают 1 млн юаней», — указал представитель управления.
По данным на 11 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 81,9 тыс. человек, более 3,3 тыс. умерли, свыше 77,5 тыс. выздоровели.
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