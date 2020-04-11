Зеленскому еще больше захотелось закончить войну и достичь мира

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от поездки к украинским военным на Донбасс, которая стала его первой командировкой за несколько недель после введения в стране карантина.
«В карантин общение ограничено. Но хотел увидеть наших военных на Донбассе, которые и в будни, и в праздник, и в карантин — всегда на страже нашей безопасности. Из-за эпидемии коронавируса нам надо думать об их безопасности вдвое больше», — написал он на своей странице в Facebook в субботу.
Зеленский указал, что сейчас украинские военные живут в так называемом «красном» режиме: ограничено передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно меряют температуру.
«Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую посетил, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет. В зоне проведения ООС не было еще ни одного положительного ПЦР-теста на коронавирус. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы», — отметил он.
Зеленский рассказал, что по дороге к Богдановке Донецкой области, в полях, среди озимой пшеницы, пестрело большое облако дыма, что еще больше обострило ощущение войны.
«И хотя на участке разведения сил „Петровское“, как и на других двух, обстрелов нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности. Мы всё с вами выдержим и победим. Обязательно — вместе», — подчеркнул президент.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016