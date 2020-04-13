В мире количество инфицированных коронавирусом превысило 1,8 миллиона

На утро 13 апреля в мире 1 млн 853 тысяч 183 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 114 248 пациентов умерли, и 423 625 — выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
Наибольшее количество инфицированных в США — 560 433 пациентов. Из них 22 115 человек умерли и 32 634 — выздоровели.
Далее по количеству инфицированных идут Испания — 166 831 пациент, Италия — 156 363, Франция — 132 591 и Германия — 127 854.
В Китае, откуда началась пандемия, зафиксировали 82 162 пациенты с коронавирусом. Так, 3 341 человек умер и 77 663 — выздоровели.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016