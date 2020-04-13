Рада еще раз соберется на внеочередное пленарное заседание на этой неделе

День второго внеочередного заседания Верховной Рады еще не определен — Рада может собраться в среду или в другой день, допускает заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Вероятно, в среду может быть заседание или в другой день на этой неделе, но повестки нет», — сообщила Кравчук агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник, отвечая на вопрос, планируется ли на этой неделе еще одно внеочередное заседание парламента.
Она также сказала, что в понедельник состоится заседание фракции.
«Сегодня у нас будет заседание фракции, в том числе, чтобы обсудить дальнейшие шаги», — отметила Кравчук.
Как сообщалось, в понедельник в 14.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором, в том числе, рассмотрят законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, 13 проектов постановлений об отмене решения о принятии законопроекта, запускающего рынок продажи земли.
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