Во Франции ситуация с коронавирусом тоже начала улучшаться

Во Франции четвертый день подряд снижается количество больных в отделениях интенсивной терапии и второй день подряд — суточное количество погибших.
Как сообщает Le Figaro, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Франции.
По данным на вечер 12 апреля, общее количество погибших в больницах и домах престарелых за сутки выросло на 561 — до 14 393 человек. Вчера сообщалось о 635 погибших.
Таким образом, второй день подряд умерших гораздо меньше, чем в пятницу, сообщили о 987 летальных случаях.
За последние сутки госпитализированы 1688 новых больных с Covid-19. Всего в больницах находятся 31 826 больных, из них 6845 — в отделениях интенсивной терапии.
В то же время уже четвертый день подряд количество больных в реанимации уменьшается.
С начала эпидемии в стране зарегистрировано 95 403 подтвержденных заражений коронавирусом. Из них более 37 000 — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.
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