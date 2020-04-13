В среду может состояться внеочередное заседание парламента

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в среду, 15 апреля, заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«В среду может быть внеочередное заседание», — отметил Арахамия.

Глава фракции добавил, что на внеочередном заседании не получится рассмотреть законопроект о банковском регулировании, поскольку по состоянию на утро понедельника все еще продолжалась процедура сведения таблицы с 16 тысячами поправок к нему, а после этого еще должно состояться заседание профильного комитета.

«Даже если очень ускоренную процедуру применить — это 4 полных дня работы комитета», — подытожил депутат.

Отвечая на вопрос, состоится ли для рассмотрения вопроса внеочередное заседание 15 апреля, Арахамия ответил: «Это секрет фирмы». На уточнение, это не законопроект о банках, он отметил: «Это связанный вопрос, но не сам закон». Председатель фракции упомянул также возможное рассмотрение кадровых вопросов на заседании.

«Например, кадровые вопросы могут быть — как пример ... У нас есть еще в правительстве несколько нетронутых должностей — надо их назначать», — сказал нардеп.