В среду может состояться внеочередное заседание парламента

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в среду, 15 апреля, заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«В среду может быть внеочередное заседание», — отметил Арахамия.
Глава фракции добавил, что на внеочередном заседании не получится рассмотреть законопроект о банковском регулировании, поскольку по состоянию на утро понедельника все еще продолжалась процедура сведения таблицы с 16 тысячами поправок к нему, а после этого еще должно состояться заседание профильного комитета.
«Даже если очень ускоренную процедуру применить — это 4 полных дня работы комитета», — подытожил депутат.
Отвечая на вопрос, состоится ли для рассмотрения вопроса внеочередное заседание 15 апреля, Арахамия ответил: «Это секрет фирмы». На уточнение, это не законопроект о банках, он отметил: «Это связанный вопрос, но не сам закон». Председатель фракции упомянул также возможное рассмотрение кадровых вопросов на заседании.
«Например, кадровые вопросы могут быть — как пример ... У нас есть еще в правительстве несколько нетронутых должностей — надо их назначать», — сказал нардеп.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016