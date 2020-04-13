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Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ из-за коронавируса

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Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ из-за коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в понедельник на совещании, сообщает президентская пресс-служба.

«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?» — сказал Лукашенко.

Он высказал мнение, что некоторые СМИ и политики в мире целенаправленно муссируют тему пандемии, «хайпуют на этой теме». «Мы это не делали, — сказал Лукашенко. — Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы, не развалив систему, имеем инфекционные больницы от районов до Минска, научно-практические центры. Они оснащены, это нас сегодня спасает».

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9 апреля министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что Беларусь инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для его страны на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. Ранее Лукашенко заявил, что российский газ для Беларуси в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не $127 за 1 тыс. куб. м, как было обговорено ранее.

5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается, исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться.

Россия, Александр Лукашенко, цена на газ
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