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Нефтяные компании США начали останоавливать добычу

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Нефтяные компании США начали останоавливать добычу

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal.

«Мы никогда этого не делали раньше. Мы всегда могли продавать нефть, даже по неблагоприятной цене», — сообщил президент компании Джим Уилкес. Texland обратилась к государству с просьбой о займе, который позволил бы платить зарплату 73 сотрудникам, пишет издание.

Более крупные компании также урезают добычу. Так, кроме Texland в апреле и мае объем выкачиваемой нефти планирует сокращать компания Continental Resources, снизив добычу примерно на 30%. Помимо этого, Parsley Energy остановила работу примерно на 150 скважинах, отмечает The Wall Street Journal. Из них компания добывала около 400 барр. в сутки. По словам главы Parsley Energy Мэтта Галлахера, их разработка больше не рентабельна.

С середины марта крупнейшие нефтяные компании, такие как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, объявили о том, что они сокращают расходы на сумму около $50 млрд, пишет The Wall Street Journal.

По данным Baker Hughes Co, количество буровых установок в США сократилось с 800 до 600 за последний месяц.

Parsley Energy была одной из двух компаний, попросивших регулятора Техаса рассмотреть сокращение добычи нефти на фоне падения мирового нефтяного рынка. Совместно с Pioneer Natural Resources Co она предложила созвать совещание и установить «разумный рыночный спрос на нефть из Техаса» на май, сообщал Bloomberg. Глава Техасской железнодорожной комиссии, которая выступает нефтяным регулятором, Райан Ситтон сообщил, что члены комиссии обсудят сокращение добычи на следующей встрече.

Цены на нефть упали после того, как в начале марта участники сделки ОПЕК+, сокращающей добычу, не договорились о ее продлении. Стоимость нефти после этого падала примерно на 30%.

Последовавшая за развалом сделки ценовая война только усугубила положение дел. По словам экспертов, сейчас предложение превышает спрос на 20 млн барр., тогда как три года назад это превышение составляло 3 млн барр.

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В итоге страны-участницы сделки ОПЕК+ приняли решение заключить новое соглашение о сокращении добычи нефти. Оно было достигнуто 12 апреля, согласно новым условиям, общее сокращение составит 9,7 млн барр. в сутки. Сделка вступит в силу с 1 мая 2020 года.

США не участвуют в сделке, сокращение добычи запрещено антимонопольным законодательством страны. Однако Ситтон отмечал, что страна сократит добычу нефти «органическим путем».

США, нефть
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