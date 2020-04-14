Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 14 апреля 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек — до 27,0404 грн за доллар против 27,2022 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,5376 грн за евро против 29,5606 грн за евро днем ранее.