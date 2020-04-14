Мокрый снег и сильный ветер: в Украину вернулась зима

Во вторник, 14 апреля, в западных, северных и Винницкой областях синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, сильные порывы ветра, температура днем 4-9°, в Карпатах — мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«В Украине 14 апреля облачно с прояснениями. В западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег, температура днем 4-9°, в Карпатах мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза. На остальной территории днем, кроме восточных областей, дождь; температура днем 13-18° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на большей части страны порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
В столичном регионе 14 апреля облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток в Киеве 4-6° тепла, по области днем 4-9° тепла.
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