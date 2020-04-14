Число зараженных коронавирусом в РФ превысило 20 тысяч человек

Число случаев заражения COVID-19 в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

За сутки в России умерли 22 человека. Общее число жертв пандемии коронавируса в стране достигло 170. Выздоровели 1694 человека.

Первые места по числу случаев заражения удерживают Москва (13002, 95 человек умерли) и Подмосковье (2315, 24 умерли).

В глобальном списке стран, пострадавших от коронавируса, Россия с учетом новых данных остается на 15-м месте по числу заболевших (по данным университета Джонса Хопкинса).