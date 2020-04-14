В Нацбанке выступают против запуска «печатного станка»

Финансировать увеличение расходов государство должно за счет дешевых внешних кредитов, а не путем эмиссии национальной валюты.
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.
«Государство не может включать „печатный станок“, но может покрыть увеличение расходов за счет заимствований. Дешевых кредитов», — сказал Сологуб.
Он отметил, что Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки «джинна инфляции и девальвации». Ведь в результате эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут.
«Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014 годов. Тогда эмиссия приводила лишь к кризисам... Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить», — отметил замглавы НБУ.
Он подчеркнул, что Украина имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами, и сейчас идет финальный этап переговоров с МВФ и другими донорами.
«Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета. Чтобы стимулировать экономику, НБУ уже снизил учетную ставку до 10%. Также мы готовы поддержать банки ликвидностью, то есть средствами при необходимости. Со своей стороны, банки должны направлять эти средства на кредитование бизнеса и украинцев. Это также будет стимулировать экономику», — подытожил Сологуб.
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