Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, в 13:00, заявляет народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.
«Внеочередное заседание ВР назначается на „чистый четверг“, послезавтра, 16 апреля, на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама», — написал Качура во вторник в своем канале в Telegram.
В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится или в конце текущей недели, или в начале следующей.
«Если мы говорим об изменениях в регламент, то это второе чтение. Тут многое будет зависеть от повестки дня — возможно только этот вопрос, возможно еще несколько. Думаю, что это будет или конец этой недели или начало следующей, состоится дополнительное внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться, я думаю, несколько вопросов, в том числе, возможно и изменения в регламент», — заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24».
Вечером 13 марта заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что в среду, 15 марта, будет созвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос изменении в регламент работы парламента с целью сделать невозможным блокировку принятия решения посредством подачи огромного числа правок.
Как сообщалось, ко второму чтению к законопроекту № 2571-д «Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» народные депутаты подали 16 тыс 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.
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