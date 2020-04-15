В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей

В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает местный оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в этой стране достигло 198.

Больше всего погибших в Москве — 106 человек, на втором месте Подмосковье — 26.

Также за сутки в РФ зарегистрировано более 3,3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Количество новых случаев заражения составило 3 388, общее количество зараженных людей выросло, таким образом, до 24 490.

Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему фиксируется в Москве — 1 774 за сутки. Всего в столице России с начала пандемии зарегистрировано 14 776 человек, зараженных коронавирусом.