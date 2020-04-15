Цена нефти WTI упала до минимума с 2002 года

Котировки майских контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов в среду падали до $19,2 за баррель, что является минимумом с 2002 года, сообщило агентство Bloomberg.

В 11:40 по Киеву цена составляла $19,6 за баррель, что на 2,54% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели на 4,12% — до $28,38 за баррель.