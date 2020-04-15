МВФ заявил, что Украину отделяют от кредита «несколько вопросов»

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает эффективную реакцию украинского правительства на коронакризис, подтверждает прогресс в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывает на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

«Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе. Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены», — сказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что в списке невыполненных требований МВФ до сих пор остается закон, запрещающий возврат бывшим владельцам национализированных банков.