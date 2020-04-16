Нацбанк еще немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 16 апреля 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 13 копеек - до 27,2219 грн за доллар против 27,0899 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,6351 грн за евро против 29,7081 грн за евро днем ранее.