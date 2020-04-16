В Украину на один день придет лето

В Украине в четверг, 16 апреля, осадки не ожидаются, лишь на северо-востоке страны местами возможен небольшой дождь, днем 13-21° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«16 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь на северо-востоке страны местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с», — сказано в сообщении.

Температура в восточных областях днем составит 13-18° тепла, в западных областях до 21°, на крайнем востоке страны 9-14°.

В Киеве и Киевской области 16 апреля сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура в столице: днем 16-18° тепла; по области днем 13-18° тепла.